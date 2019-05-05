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  • Son Güncelleme: 05.05.2019 21:57

Bakan Akar ve komutanlardan şehit yüzbaşı Özdemir'in ailesine taziye ziyareti

beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin () komuta kademesi ile 'de /'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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