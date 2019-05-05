Gümüşhane'de sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Gümüşhane'de sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Gümüşhane Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

GÜMÜŞHANE'DE SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Gümüşhane'de sahur vakti (imsak) 03:29 olarak görülüyor. Gümüşhane'de saat 03:29'da okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

GÜMÜŞHANE'DE İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Gümüşhaneliler saat 19:29'da okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 GÜMÜŞHANE RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 03:29 05:09 12:24 16:15 19:29 21:01 2 7 Mayıs Salı 03:28 05:08 12:24 16:16 19:30 21:03 3 8 Mayıs Çarşamba 03:26 05:07 12:24 16:16 19:31 21:04 4 9 Mayıs Perşembe 03:24 05:06 12:24 16:16 19:32 21:06 5 10 Mayıs Cuma 03:23 05:04 12:24 16:16 19:33 21:07 6 11 Mayıs Cumartesi 03:21 05:03 12:24 16:17 19:34 21:09 7 12 Mayıs Pazar 03:19 05:02 12:23 16:17 19:35 21:10 8 13 Mayıs Pazartesi 03:18 05:01 12:23 16:17 19:36 21:12 9 14 Mayıs Salı 03:16 05:00 12:23 16:17 19:37 21:13 10 15 Mayıs Çarşamba 03:15 04:59 12:23 16:18 19:38 21:15 11 16 Mayıs Perşembe 03:13 04:58 12:23 16:18 19:39 21:16 12 17 Mayıs Cuma 03:12 04:57 12:23 16:18 19:40 21:18 13 18 Mayıs Cumartesi 03:10 04:57 12:24 16:19 19:41 21:19 14 19 Mayıs Pazar 03:09 04:56 12:24 16:19 19:41 21:20 15 20 Mayıs Pazartesi 03:08 04:55 12:24 16:19 19:42 21:22 16 21 Mayıs Salı 03:06 04:54 12:24 16:19 19:43 21:23 17 22 Mayıs Çarşamba 03:05 04:53 12:24 16:20 19:44 21:25 18 23 Mayıs Perşembe 03:04 04:53 12:24 16:20 19:45 21:26 19 24 Mayıs Cuma 03:02 04:52 12:24 16:20 19:46 21:27 20 25 Mayıs Cumartesi 03:01 04:51 12:24 16:20 19:47 21:29 21 26 Mayıs Pazar 03:00 04:51 12:24 16:21 19:48 21:30 22 27 Mayıs Pazartesi 02:59 04:50 12:24 16:21 19:49 21:31 23 28 Mayıs Salı 02:58 04:49 12:24 16:21 19:49 21:32 24 29 Mayıs Çarşamba 02:57 04:49 12:24 16:22 19:50 21:34 25 30 Mayıs Perşembe 02:56 04:48 12:25 16:22 19:51 21:35 26 31 Mayıs Cuma 02:55 04:48 12:25 16:22 19:52 21:36 27 1 Haziran Cumartesi 02:54 04:47 12:25 16:22 19:52 21:37 28 2 Haziran Pazar 02:53 04:47 12:25 16:23 19:53 21:38 29 3 Haziran Pazartesi 02:52 04:46 12:25 16:23 19:54 21:39

İFTARDAN SONRA NE KADAR SU İÇİLMELİ?

Beslenme ve Diyet Bölümü Uzmanı Emel Arslan ramazan ayında su kontrolünün nasıl sağlanabileceği hakkında bilgi verdi.

"İFTARDAN SONRA EN AZ 10 BARDAK SU İÇİN"

Sıcak ve nem artışıyla birlikte vücut ısısının da artmakta ve aşırı terlemeye bağlı olarak vücutta su ve mineral kaybı olabileceğinin altını çizerek "Dolayısıyla vücudun elektrolit dengesi bozulabilmektedir. Buna bağlı olarak bayılma hissi, bulantı ve baş dönmesi gibi sağlık problemleri yaşanabilmektedir. Bu nedenle ramazan ayında oruçla birlikte kaybedilen sıvı miktarı mutlaka telafi edilmelidir. Bunun için oruç tutulmayan zaman içinde 2-2,5 litre (ortalama 10-12 bardak) su içilmelidir. Cacık, komposto gibi içecekler sıvı alımı için sağlık tercihler olabilmektedir. Buna ek olarak ayran da kaybedilen sıvı ve sodyum kaybı için ramazanda iyi bir içecek seçimidir. Yine sodyum ihtiyacı yemeklerle birlikte alınan normal tuz miktarı ile de karşılanmaktadır. Potasyum ihtiyacı ise muz, kavun, kayısı, kuru baklagiller, patates gibi besinlerle karşılanabilir" dedi.

"İFTARDA YEMEK YEMEYE BİRDEN YÜKLENMEYİN"

Arslan, Ramazan'da tüm gün ve uzun süren aç kalma halinin iftarda son bulmasıyla birlikte birçok kişinin birden yemeye yüklenebildiğini söyleyerek "Bu durumun özellikle mideye verebileceği zararı engelleyebilmek için, iftar zamanı öncelikle oruç çorba ile açılmalı ve ana yemek için en az 10 dakika beklenilmelidir. İftardan en az 2 saat sonrasında tatlı tercih edilmelidir. Tatlı olarak ise şerbetli ve ağır tatlılar yerine sütlü hafif tatlılar tercih edilmelidir. Ramazan ayı ile birlikte beslenme alışkanlıklarımız da tamamen değişebilmektedir. Kilo alımı, kilo kaybı, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, hazımsızlık, kabızlık, tansiyon ve şeker yükselmesi ve kalp krizi ramazan ayı boyunca sık karşılaştığımız sağlık sorunlarıdır. Ancak bu ay boyunca beslenmede dikkat edilebilecek bazı noktalarla ramazan ayını sağlıklı ve rahat bir şekilde geçirmek mümkün. Sahur ihmal edilmemelidir. Edildiği takdirde uzun süre aç kalma hali mide problemleri, kan şekeri düşmesi, halsizlik ve yorgunluk oluşturabilmektedir. Kola, şekerli ve asitli içeceklerden, kızartmalardan, karbonhidrat açısından zengin hamur tatlıları, şerbetli tatlılar, kurabiyeler, yağlı hamur işleri ve çok yağlı ana yemeklerden kaçınılmalıdır. Sağlıklı sıvı tüketimi için; en başta bol su, yeşil çay, rezene çayı, maden suyu ve az şekerli komposto ve hoşaflar tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.

"İFTAR SONRASI MUTLAKA YÜRÜYÜŞ YAPIN"

Beslenme ve Diyet Bölümü Uzmanı Emel Arslan, oruç açıldıktan sonra tüm gün aç kalan karnın doymasıyla birlikte mide de şişkinlik oluşabildiğini dile getirerek bu şişkinliğin ve yenilen yemeğin hazmedilmesi için iftardan sonra en az bir yarım saat yürünmesinin sağlık açısından faydalı olabileceğini sözlerine ekledi.