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  • Son Güncelleme: 05.05.2019 22:51

'ta teröristlere ait barınak ve sığınak imha edildi

'ın bölgesinde tespit edilen 'lı teröristlere ait barınak ve sığınak imha edildi.

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