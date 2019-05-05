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  • Son Güncelleme: 05.05.2019 15:03

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir ile şehit piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, ve 'un ailelerine taziyelerini iletti.

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve üs bölgelerinde çıkan çatışmalarda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de / terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir ile Hakkari sınır bölgesindeki üs bölgesine kuzeyinden yapılan saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, ve 'un ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.

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