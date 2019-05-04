Kadir gecesi her yıl Ramazan ayının içinde yer almaktadır. Diyanetin belirlediği tarihlerde yer alan Kadir Gecesi'nin esasında Ramazan'ın son 10 gününde yer aldığı bilinmektedir. Yılın en önemli zamanlarından birisi olan Kadir Gecesi'nin en önemli özelliği ise edilen tüm duaların kabul olması olarak belirtiliyor. Gerek İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den gerek ise İslam Peygamberi olan son peygamber Hz. Muhammed'in sünnet ve hadislerinden görüleceği üzere Kadir Gecesi çok önemli bir gecedir. 2019 diyanet takvimine göre Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 tarihine denk gelmektedir. Peki 2019 yılı Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir gecesinin anlamı önemi nedir?

Gerek İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den gerek ise İslam Peygamberi olan son peygamber Hz. Muhammed'in sünnet ve hadislerinden görüleceği üzere Kadir Gecesi çok önemli bir gecedir. 2019 diyanet takvimine göre Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 tarihine denk gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Kadir Suresi, sadece bu özel gecenin önemine dikkat çekmek için indirilmiştir. Surede, bu gecenin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu ifade edilir ve bu gecenin, sabah ağarıncaya kadar özel kılındığına atıflarda bulunulur. Yapılan ibadetlerin de kat kat sevap kazandırdığı bu özel gece, ibadet ile ve dua ile geçirilmesi gerektiği ifade edilir.

Kadir Gecesinde ibadet özellikle akşam namazıyla başlar ve sabah ağarıncaya kadar devam eder. Bu süre içerisinde Allah'a kulluk ve yakarış anlamında yapılabilecek çokça ibadet bulunmaktadır. Tespih çekilebilir, dualar edilebilir ve zikirler çekilebilir. Ancak ibadetlerin en yücesi olan namaz ibadeti bu gece daha bir önem arz etmektedir. ​ "Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rablerinin izni ile, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır". (Kadir, 97/1-5) Kadir Gecesi namazına 'Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber..'' diyerek niyet edilir.



KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2019 diyanet takvimine göre Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 tarihine denk gelmektedir.

KADİR GECESİ'NİN ZAMANI

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" emiştir.

KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

1- Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

2- Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur.

3- Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.

4- Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi. 2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi 3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi 4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılmalıdır. Kadir suresi Arapça okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 2- Ve ma edrake ma leyletil kadr 3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr 4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr 5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr



KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, "leyletü'l kadr" şeklinde Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir"

Görüldüğü üzere bu ayette, Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiği anlaşılmaktadır.

Kadir gecesi, yüce dinimiz İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Müslüman alemini yakından ilgilendiren Kadir Gecesi ne olmuştur? Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbeerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kuran-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."