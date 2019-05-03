Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'nde konuştu.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizi hedef alan saldırılar karşısında çok daha güçlü duruş sergileyebiliyoruz. Tuzaklar, tezgahlar karşısından kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başardık. İnovasyona uygun yapımız bu başarıdaki en önemli sebeptir.

IDEF Savunma Sanayi Fuarı'nda çok önemli ürünlerin sergilendiğini gördük. Diğer ülkelerin yarım asırda geldiği yere bizim firmalar 3-5 yıllık gayretle ulaştı.

İHRACATIMIZ 15 MİLYAR 273 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Geçen ay itibarıyla ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığımız yüzde 57,8 azaldı. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 84,4'e ulaştı.

İhracatımızın katma değerini geliştirmek için inovasyona daha çok önem vereceğiz. Bizim için artık mal ve hizmet ihracatı tek başına yeterli değil.

2023 hedeflerine ulaşabilmek için ihracatımızın katma değerini artırmamız lazım. Türkiye iğneyle kuyu kazma dönemini geride bırakıp kanatlanıp uçma döneminin eşiğine gelmiş durumdadır.

TERÖRÜN BELİNİ ÇOK KISA ZAMANDA KIRACAĞIZ

Yerli savunma sanayiindeki güç bize başarıyı getirdi. Terörle mücadelede başarı artarak devam ederken inşallah terörün belini çok kısa zamanda kıracağız. Dünyanın en kanlı terör örgütlerini yerle yeksan etmiş bir ülkeyiz.

HİÇBİRİMİZE DURMAK, DİNLENMEK YOK

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yok.

Türkiye artık her çelme atılışında yere kapaklanan o ülke değil. AB'ye üye olmak için çok büyükmüşüz. Bunların paşa keyfi istiyor diye biz küçülelim mi?

Yükselişimiz rekabet içinde olduğumuz ülkeleri rahatsız ediyor. Türkiye'nin AB'ye tam üye yapılmasının başka izahı yok. Bugün AB ülkeleri huzur içinde yaşıyor olmalarını Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı topraklarında misafir etmesine borçlu.

HİÇBİR TEHDİDE İZİN VERMEYECEĞİZ

AB dürüst değil sözlerini yerine getirmiyor. Bize sığınmacılar için 6 milyar Euro ödeyecektiniz ne oldu. Hala bir Türk baharı özlemi var. Oysa onların her baharı kara kışa dönmüştür. Suriye'de ülkemize yönelik hiçbir tehdide izin vermeyeceğiz.

İşte Avrupa şehirleri cayır cayır yanmaya başladı. Türkiye'deki sosyal fay hatlarını kaşımak isteyenler kendi oturdukları zeminin çürüklüğüne baksınlar. Daha çok yanacaksınız.

Şimdi yüzyılın projesi diye bir şey çıkartmışlar. Bu proje tamamen Ortadoğu'yu karıştırma projesidir. Türkiye olarak biz buna da müsaade etmeyeceğiz. Seçim sonuçları üzerinden Türkiye geleceği ile siyaset mühendisliğine soyunanların bakacağı yer Rabiamızdır.

Yaptırım tehditleriyle bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara diyoruz ki Türkiye ne Ortadoğu ne de Balkanlardır Türkiye kimsenin yutamayacağı kadar büyük bir lokmadır.