CHP’den YSK’ya tehdit üzerine tehdit

Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul seçimine yönelik kararını önümüzdeki hafta başında vermesi beklenirken seçimin iptal edileceği korkusuna kapılan CHP, YSK'yı baskı altında tutmaya yönelik saldırgan ve tehdit edici tutumunu gün geçtikçe daha da artırıyor.

PSİKOLOJİK BASKI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'li yöneticiler YSK'yı tehdit etmek için birbirleriyle adeta sıraya girdi. Her gün defalarca açıklama yapan CHP'li yöneticiler YSK üyeleri üzerinde psikolojik baskı kurarak İstanbul seçiminin iptalini gerektiren 'tam kanunsuzluk' tespitinin önüne geçmek istiyor. CHP yönetimi, AK Parti aleyhine sandıklarda yapılan açık usulsüzlükleri, sandık başkan ve üyelerden birinin kamu görevlisi olma şartına riayet edilmemesi, kısıtlı seçmenlere oy kullandırılması gibi birçok yasa tanımaz girişimleri ise görmezlikten geliyor. CHP, YSK'dan çıkacak karar kendi lehinde olursa "hukuki ve demokratik", aleyhinde çıkması halinde ise "hukuksuz ve antidemokratik" demek için tetikte bekliyor.

YSK'yı hedef tahtası haline getiren ve YSK üyelerine aile bireylerini de işin içine katarak korku salmak isteyen CHP'lilerin skandal sözlerinden bazıları şöyle:

HAKİM VAR MI YOK MU GÖRECEĞİZ!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hukuk tanımaz tavrını dün yaptığı konuşma ile sürdürdü: "YSK'nın içinde AK Parti ile iş birliği yapıp İstanbul seçimlerini iptal ettirmek için ortaklaşa bir kumpas mı hazırlanıyor? YSK üyelerinin "yasaları ben tanımam" deme hakkı yok. "Türkiye'de gerçek anlamda hakimler var mı yok mu" bunu göreceğiz. Bütün dünya izliyor. Seçim bitti, halk tercihini yaptı.

SEÇİMİ GASP ETTİRMEYECEĞİZ

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ise yargı yoluna gitmeyi gasp olarak nitelendirdi: "Demokratik kurallarla ve yollarla kazanılmış bir seçimin, siyasi baskılarla soyut iddialarla ve gerçek dışı kara propaganda yollarıyla gasp edilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz."

ALTAY'IN ÇİRKİN SÖZLERİNE BÜYÜK TEPKİ

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın YSK üyelerine yönelik çirkin ifadeleri büyük tepki çekti. Altay önceki gün yaptığı açıklamada, "İnsan içine çıkacak yüzünüz olsun, çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakacak yüzünüz olsun. Kızılay'da sizi yürütmezler, yüzünüze tükürürler. Tam kanunsuzluk için itiraz edebileceğimiz YSK'nın bizatihi kendisi, tam kanunsuzluk hali içindedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bize göre bitmiştir. Bundan sonrası gasp olacaktır. YSK'nın eliyle bu gasp yapılamaz" diyerek skandal ifadeler kullanmıştı.