Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.05.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 11:11

mucizesi Kök, Başkan Erdoğan'ı duygulandırdı

Babasının uyguladığı şiddetle ağır engelli olan 7 yaşındaki ’a sahip çıktı. Artık yürüyüp konuşabilen Sultan ile Aile Şûrası’nda bir araya gelen Başkan Erdoğan yakından ilgilendi.

Sultan, Başkan Erdoğan'ı duygulandırdı

'de yaşayan 7 yaşındaki Kök, 5 yıl önce annesini kaybetti. Henüz 2 yaşındayken öksüz kalan Sultan, bu yetmezmiş gibi, bir de psikolojik sorunları olan babasının şiddetine maruz kalmaya başladı. Bir dayak sırasında başına aldığı darbe sonrası da hem konuşamaz hem de yürüyemez hale geldi. Doktorların konuşmasının ve yürümesinin imkansız olduğunu söylediği Sultan, devletin himayesine alındı.

KORUYUCU AİLE MUCİZESİ
Kayseri Aile, Çalışma ve İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evinde bakılan Sultan'a, 4 yıl önce Serpil ve çifti 4 oldu. Çift, kendi çocukları gibi sahiplendiği Sultan'ı düzenli olarak fizik tedaviye götürüp, evde de egzersiz yaptırmaya başladı. Yıllar süren bu özverili çabanın sonunda Sultan, bir mucizeyi gerçekleştirerek önce ilk adımını attı. Ardından da yürümeye başladı. Koruyucu ailesinin çabalarıyla ikinci bir mucizeye daha imza atan Sultan, kelimelerde kurmaya başladı.



SULTAN BAŞKANIMIZI DUYGULANDIRDI
Sevginin yeniden hayata bağladığı Sultan, önceki gün de Cumhurbaşkanlığı himayesinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 7. Aile Şurası'na katılarak Cumhurbaşkanı 'la buluştu. Sultan'ın durumunu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a bildirdiklerini anlatan Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer şunları anlattı:

"Plaket takdimi sırasında Erdoğan, Sultan'a eğilerek; 'Sultan ben senin Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan' dedi. O sırada Cumhurbaşkanımıza Sultan'ın ağır engelli olduğunu, konuşamadığını ve göremediğini söyledim. Doktorların yürümez dediğini ancak Sultan'ın koruyucu ailesinin de desteğiyle yürüdüğünü anlattım. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız çok duygulandı ve eğilerek Sultan'ın elini tuttu. Cumhurbaşkanımızın o anki üzüntüsü yüzüne de yansıdı. Koruyucu aileye ise 'Allah arzı olsun' diyerek teşekkür etti. Türkiye'de koruyucu aileliğin önemine en iyi örnek küçük Sultan oldu."

SABAH

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKoruyucu aile mucizesi Sultan Kök, Başkan Erdoğan'ı duygulandırdı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri