Kayseri'de yaşayan 7 yaşındaki Sultan Kök, 5 yıl önce annesini kaybetti. Henüz 2 yaşındayken öksüz kalan Sultan, bu yetmezmiş gibi, bir de psikolojik sorunları olan babasının şiddetine maruz kalmaya başladı. Bir dayak sırasında başına aldığı darbe sonrası da hem konuşamaz hem de yürüyemez hale geldi. Doktorların konuşmasının ve yürümesinin imkansız olduğunu söylediği Sultan, devletin himayesine alındı.

KORUYUCU AİLE MUCİZESİ

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evinde bakılan Sultan'a, 4 yıl önce Serpil ve Ahmet Koç çifti 4 koruyucu aile oldu. Çift, kendi çocukları gibi sahiplendiği Sultan'ı düzenli olarak fizik tedaviye götürüp, evde de egzersiz yaptırmaya başladı. Yıllar süren bu özverili çabanın sonunda Sultan, bir mucizeyi gerçekleştirerek önce ilk adımını attı. Ardından da yürümeye başladı. Koruyucu ailesinin çabalarıyla ikinci bir mucizeye daha imza atan Sultan, kelimelerde kurmaya başladı.





SULTAN BAŞKANIMIZI DUYGULANDIRDI

Sevginin yeniden hayata bağladığı Sultan, önceki gün de Cumhurbaşkanlığı himayesinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 7. Aile Şurası'na katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluştu. Sultan'ın durumunu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a bildirdiklerini anlatan Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer şunları anlattı:

"Plaket takdimi sırasında Erdoğan, Sultan'a eğilerek; 'Sultan ben senin Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan' dedi. O sırada Cumhurbaşkanımıza Sultan'ın ağır engelli olduğunu, konuşamadığını ve göremediğini söyledim. Doktorların yürümez dediğini ancak Sultan'ın koruyucu ailesinin de desteğiyle yürüdüğünü anlattım. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız çok duygulandı ve eğilerek Sultan'ın elini tuttu. Cumhurbaşkanımızın o anki üzüntüsü yüzüne de yansıdı. Koruyucu aileye ise 'Allah arzı olsun' diyerek teşekkür etti. Türkiye'de koruyucu aileliğin önemine en iyi örnek küçük Sultan oldu."

SABAH