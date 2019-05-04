10 bin polis alımı polis olmak isteyen adaylar tarafından dört gözle bekleniyor. İçişleri Bakanı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söylemişti. Bakan Soylu 'nun açıklamasına göre 10 bin polis alımı POMEM polis memuru olarak yapılacak. 10 bin alıma lisans ve ön lisans mezunları KPSS puanı ile başvuru yapabilecek. Peki 25. dönem 10 polis alımı başvuru şartları nedir? Polis Akademisi 10 bin polis alımını ne zaman yapacak?