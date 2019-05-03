Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.05.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 12:54

Son dakika: 'li Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan hakkında soruşturma

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediyesi’nde Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı.

CHP'li belediye başkanı hakkında soruşturma

Bolu Belediyesi'nde Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili, sopa dağıtıldığı ve taş toplandığı gibi iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. TRT Haber'in haberine göre açıklamada, o gün Çubuk'ta Kılıçdaroğlu'nun yakın korumalığını yapanların, koruma görevinin usulü ve tekniğine uygun davranıp davranmadığının soruşturulduğu ifade edildi.

HDP'NİN EŞBAŞKANLIK UYGULAMASI
Bakanlığın açıklamasında HDP'li belediyelerdeki 'eşbaşkanlık' ile ilgili, "Bu uygulama hukuka aykırıdır. Belediyelerle ilgili mevzuatta eşbaşkanlığa ilişkin bir düzenleme bulunmuyor." denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: CHP'li Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan hakkında soruşturma
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri