Bolu Belediyesi'nde Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı.
KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili, sopa dağıtıldığı ve taş toplandığı gibi iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. TRT Haber'in haberine göre açıklamada, o gün Çubuk'ta Kılıçdaroğlu'nun yakın korumalığını yapanların, koruma görevinin usulü ve tekniğine uygun davranıp davranmadığının soruşturulduğu ifade edildi.
HDP'NİN EŞBAŞKANLIK UYGULAMASI
Bakanlığın açıklamasında HDP'li belediyelerdeki 'eşbaşkanlık' ile ilgili, "Bu uygulama hukuka aykırıdır. Belediyelerle ilgili mevzuatta eşbaşkanlığa ilişkin bir düzenleme bulunmuyor." denildi.
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