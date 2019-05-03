Olay, Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, otomobilini yolda durdurup, araçta bulunan eşini tartakladı. Kadının, yanında bulunan oğluyla birlikte otomobilden inmesiyle daha çok öfkelenen bu kişi, şiddeti bir süre daha sürdürdü.
Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, eşi ve oğlunu zorla otomobile bindirdi. Otomobiline tekme ve yumruklar da atan kişi, uzaklaşarak kayıplara karıştı.;
Kameraya yansıyan görüntülerde öfkeli kişinin, eşini zorla araca bindirdiği, ağlayan çocuğunu ise kucağına alıp arabayı tekmeledikten sonra içeri attığı görülüyor.
Diyarbakır'da yol ortasında dehşet anları! Zorla araca bindirdi...
Diyarbakır'da bilinmeyen bir nedenle öfkelenen bir şahıs, eşi ve çocuklarını yol ortasında tartakladı. Çevreye toplanan vatandaşların tepkisi üzerine eşi ve çocuğunu otomobile zorla bindiren kişi, bölgeden hızla uzaklaştı.
Olay, Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, otomobilini yolda durdurup, araçta bulunan eşini tartakladı. Kadının, yanında bulunan oğluyla birlikte otomobilden inmesiyle daha çok öfkelenen bu kişi, şiddeti bir süre daha sürdürdü.
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