Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

TRUMP'IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Trump'ı ülkemize daha önce de davet etmişti. Cumhurbaşkanımız Trump'la sürekli telefonda konuşuyorlar, görüşmelerin pozitif olduğunu söyleyebilirim. Son telefon görüşmesi pozitif ortamda tüm konuların ele alındığı bir görüşme oldu. Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek istediğini söylüyor. Trump'ın ziyaretine ilişkin önümüzdeki günlerde net tarih belirlenir. İki ülke arasında ticaret hacminin 75 milyar dolara ulaştırılması, vergilerin kaldırılması serbest ticaret anlaşmasının imzalanması gibi birçok olumlu madde de var. NATO müttefiki olan iki ülke arasında bu konular gündeme elbette gelecektir.

VENEZUELA

Son gelişmeler sadece bizi değil, tüm dünyayı endişelendiriyor. Askeri bir müdahale Venezuela halkının kanını dökecektir. Tüm ülkelerde aynı görüş hakim. Dışarıdan zorlamayla yönetim değişikliği Venezuela'yı kaosa sürükler. prensip olarak da darbelere, askeri müdahaleleri ve yabancı müdahaleye karşıyız. Venezuela sorununun diyalog yoluyla çözülebileceğini söylüyoruz. Ancak bu diyalog ve iş birliği yoluyla Venezuela'daki sorun çözülebilir ve ülkeye tekrar istikrar geri getirilebilir.

JAMES JEFFREY'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

ABD'nin Suriye'den çekilmesi ya da asker sayısının azaltılması ve güvenli bölge dahil tüm bu konuları ele alan bir görev gücümüz var. Karşılıklı görüş alışverişleri sayesinde yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

INSTEX benzeri bir mekanizmayı nasıl kurarız bunu düşünüyoruz. Ürün takası ile ilgili bazı konuları Cevad Zarif ile ele aldık. Bizim için ithal ettiğimiz petrolün kaynağını çeşitlendirmek kısa sürede mümkün görünmüyor. Irak petrolü için rafinerilerimizin uygun olduğunu söylemiştik fakat Kerkük'ten gelen Ceyhan boru hattının zarar gördüğünü söylemiştik. Bunun tamir edilmesi gerekiyor. Bizim üçüncü başka ülkeden petrol aldığımızda da rafinerilerimizin de teknolojisini yenilemek gerekiyor. Bu da kapalı kalması demektir bunun da bir maliyeti var.

SUDAN'DAKİ GELİŞMELER

Gerek Sudan gerek Libya'daki gelişmelerden rahatsızlık duyduğumuzu söylemiştik. Bu yalnızca herhangi bir ülkenin oraya müdahale etmesi değili Sudan ve Libya halkının bu çatışmalardan zarar görmesi gerekiyor. Çok ciddi zenginlikleri ve kaynakları olan bir ülke. iyi değerlendirmediğiniz görüyoruz. Libya da ise tam konferansların başladığı bir dönemde Hafter'in saldırıya geçmesi ve Trablus'a saldırması bizim kabul edeceğimiz bir durum değildir. Biz herhangi bir tarafı desteklemiyoruz. Bazıları Hafter'in terörle mücadele ettiğini söylüyor fakat terör örgütleri ulusal mutabakat hükümetine saldırıyor. Burada terör örgütleri herkesin düşmanıdır.