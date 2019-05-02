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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 20:24

dakika... 'da düzenlenen operasyonda gri listedeki terörist öldürüldü!

dakika... 'da öldürülen 5 teröristen birinin gri listede yer aldığı öğrenildi. Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle aranıyordu.

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