Son dakika gelişmesine göre, İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori'de aranan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik olduğu tespit edildi.