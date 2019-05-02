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  • 02.05.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 20:22

Yine saldırdılar! ’li Remziye Tosun, polisin kolunu ısırdı

’da ’lilerin izinsiz düzenlemek istediği gösteriye polis müdahale etti. Açlık grevindeki teröristler için düzenlenmek istenen eylemde polisin müdahalesi sonucu çıkan arbedede HDP bir polisi kolundan ısırdı.


'liler ısırma huyudan vazgeçmiyor. Geçtiğimiz Şubat ayında 'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırmıştı. Bir Isırma vakası da bugün 'da yaşandı.

AÇLIK GREVİNDEKİ TERÖRİSTLER İÇİN EYLEM DÜZENLEMEK İSTEDİLER
Diyarbakır'da, Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda açlık grevindeki teröristler için eylem düzenlenmek istendi. HDP'liler tarafından düzenlenmek istenen izinsiz gösteriye polis müdahale etti. HDP'liler arasında da vardı.

HDP'Lİ TOSUN, POLİSİ ISIRDI
HDP'li Tosun çıkan arbede sonucu bir polis memurunu kolundan ısırdı. Tosun'un ısırma anları kameraya yansıdı.

Çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.

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