

HDP'liler ısırma huyudan vazgeçmiyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırmıştı. Bir Isırma vakası da bugün Diyarbakır'da yaşandı.

AÇLIK GREVİNDEKİ TERÖRİSTLER İÇİN EYLEM DÜZENLEMEK İSTEDİLER

Diyarbakır'da, Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda açlık grevindeki teröristler için eylem düzenlenmek istendi. HDP'liler tarafından düzenlenmek istenen izinsiz gösteriye polis müdahale etti. HDP'liler arasında Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun da vardı.

HDP'Lİ TOSUN, POLİSİ ISIRDI

HDP'li Tosun çıkan arbede sonucu bir polis memurunu kolundan ısırdı. Tosun'un ısırma anları kameraya yansıdı.

Çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.