Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalara göre; ülkemiz Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine girdi. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olduktan sonra Cumartesi günü öğleden sonra doğu bölgelerden ülkemizi terk etmesi bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, saat 20.00'ye kadar Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı öngörülüyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.