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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 20:29

'den iki ile uyarısı! Sağanak ve dolu yağışı...

'den uyarısı... ve 'te kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den iki il için son dakika uyarısı!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre; ülkemiz Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine girdi. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, hafta una kadar tüm yurtta etkili olduktan sonra Cumartesi günü öğleden sonra doğu bölgelerden ülkemizi terk etmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, saat 20.00'ye kadar ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı öngörülüyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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