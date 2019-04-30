Son dakika gelişmesine göre, Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanos Dağları kırsalında jandarma birimleri tarafından yapılan planlı operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam ettiği kaydedildi.
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