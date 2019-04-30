Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.05.2019 00:30
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 01:27

Son dakika... kırsalında 5 etkisiz hale getirildi

Son dakika... kırsalında düzenlenen operasyonda 5 etkisiz hale getirildi.

Hatay'da teröre ağır darbe

Son dakika gelişmesine göre, kırsalında düzenlenen operasyonda 5 etkisiz hale getirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanos Dağları kırsalında jandarma birimleri tarafından yapılan planlı operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam ettiği kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Hatay Amanos Dağları kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri