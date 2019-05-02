31 Martyerel seçimlerinde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi "Millet İttifakı" çatısı altında birleşerek güç birliği yapmıştı. İttifakın yeni ismi "Tüm Demokratların İttifakı" oldu. CHP'nin, İYİ Parti, Saadet ve HDP ittifakının sonuca olumlu katkı yaptığı belirtildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu'na sunulan siyasi analizde, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP için Kürt demokratlar ifadesi kulanıldı... Demokratlık adı altında kimler nasıl gizlendi? İşte yeni ismin analizi...
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