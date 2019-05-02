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  • 02.05.2019 19:47
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 19:47

Son dakika... 'ta feci ! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

'ta bir sürücü, geçirdiği sonucu hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı.

Otomobil bu hale geldi! Şoför ise...

Korkunç 'ta meydana geldi. C.Ş (69) idaresindeki 46 NF 687 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Dönge Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonetin bazı parçaları kara yoluna dağıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırıldı.

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