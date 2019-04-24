A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Salih Nayman'ın sunduğu "Memleket Meselesi" adlı programda; Artvin Hopa'da, Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna taşlı saldırı ve Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memurun başından yaralanması olayı gündeme geldi.



CUMHURİYET GAZETESİ, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ŞİDDETİ ÖVEN SÖZLERİNİN YER ALDIĞI HABER LİNKİ KALDIRDI!

Programda konuşan Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran, 31 Mayıs 2011 tarihinde Artvin Hopa'da Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna taşlı saldırı gerçekleştirildiğini hatırlattı.





Kıran, Cumhuriyet gazetesinin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 4 Haziran 2011 tarihinde saat 17.47'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hopa'yı savaş alanına döndüren Recep Tayyip Erdoğan'ın öfkesidir" şeklindeki sözlerinin paylaşıldığı anımsattı.

Kıran, Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun şiddeti öven sözlerini anlatan haber linkinin Ankara Çubuk ilçesinde yaşanan olaylarının ardından silindiğini söyledi.



ERDOĞAN'IN BAŞBAKANLIK OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan olduğu dönemde, Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlediği mitingin ardından olaylar çıktı. Başbakanlık Koruma Müdürlüğü'ne mensup bir polis memuru yaralandı.

Erdoğan, Hopa mitinginin ardından ilçeden ayrılırken bazı gruplar parti otobüsüne ve parti araçlarına taş atmaya başladı. Bu sırada Başbakanlık otobüsünün üstünde bulunan koruma memuru araçtan düşerek arkadan gelen güvenlik aracının altında kaldı. Güvenlik güçleri grubu dağıtmak amacıyla havaya uyarı ateşi açtı.





HÜSEYİN SATI'NIN SERBEST KALMASINA İLİŞKİN HABERİN LİNKİ DE AÇMIYOR

Cumhuriyet gazetesinin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 18 Ağustos 2013 tarihinde saat 15.10'da Hacıbektaş-ı Veli Anma Kültür ve Sanat etkinliklerine katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yumruk atan Hüseyin Satı'nın adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhuriyet gazetesi, Hüseyin Satı'nın serbest kaldığına ilişkin haber linkini de Ankara Çubuk ilçesinde yaşanan olaylarının ardından sildi.



HÜSEYİN SATI BAŞBAKAN YARDIMCISI'NA YUMRUK ATTI, SERBEST KALDIKTAN SONRA 'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ

Nevşehir'de Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a saldıran Hüseyin Satı adli kontrol şartıyla serbest kalmış ve adliye çıkışı gazetecilere "Pişman değilim" demişti.





Hacıbektaş İlçesi'nde düzenlenen 50'nci Ulusal, 24'üncü Uluslararası Hacıbektaş-ı Veli'yi Anma Törenleri'nde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yumruk atan Hüseyin Satı, İlçe emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Satı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, kendisine yurt dışı yasağı getirildi, haftanın 6 günü polis karakoluna gidip imza verme koşulu getirildi. Hüseyin Satı, adliye çıkışı gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna"Hayır pişman değilim" yanıtı verdi. Hüseyin Satı'nın avukatı Fatih Çiftçi ise,"Pişman olacak bir şey yapmadı" demekle yetindi. Satı, avukatı Fatih Çifiçi'nin otomobiliyle binerek ilçeden ayrıldı.