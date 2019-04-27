Cumhuriyet’in ‘Şüpheli hâkim değişikliği’ haberine yalanlama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait konvoyun geçişi sırasında Sertuğ Sürenoğlu isimli şahıs Erdoğan'ın bulunduğu makama doğru koşarak hakaret içerikli sözlerle bağırmıştı. Bu durum ardından gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi dün yayınlanan 'Şüpheli hakim değişikliği' başlıklı haberinde "Ev hapsine alınan avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun karar yaptığı itirazı görüşecek hakim adliyede olmasına karşın itirazı görüşmedi. Ertesi gün de izne çıktı. Yerine getirilen hakim de itirazı reddetti ve izne ayrıldı" şeklinde iddialarda bulundu. Adalet Komisyonu Başkanlığı'ndan habere ilişkin yalanlama geldi.

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi: "26 Nisan 2019 tarihli ulusal bir gazetede yer alan "Şüpheli Hakim Değişikliği" başlıklı haberde yer alan iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.

ÖNCEDEN İZİN TALEBİNDE BULUNMUŞ

Habere konu adli kontrol kararıyla ilgili itiraz, karar mercii olan 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne 22 Nisan 2019 tarihinde gönderilmiştir. 1. Sulh Ceza Hakimi 17 Nisan 2019 tarihli dilekçesiyle mazeret izni talebinde bulunmuş ve talebi doğrultusunda 24 Nisan 2019 günü izne ayrılmıştır.

O İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İtiraz başvurusu, ilgili hakim görev başında olmadığında yerine bakacak olan ve iş bölümüyle belirlenmiş olan hakim tarafından değerlendirilerek karara bağlanmıştır. 1. Sulh Ceza Hakimi'nin itiraz başvurusu önüne geldikten sonra mazeret izni alarak görevinden ayrıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

SABAH