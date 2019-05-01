Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, özetle şunları anlattı:



Savunma sanayiinde hedeflerimize adım adım ulaşıyoruz. Türkiye bir yandan savunma sanayiinde ilk 100'e giren firma sayısını 4'e çıkartırken bir yandan KOBİ'leri desteklemeyi de sürdürüyor.



Suriye'de sınırlarımızın dibinde yuvalanan bir terör örgütüne bize parayla verilmeyen silahların bilabedel yığıldığını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye, siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir, etmeyecektir.

Savunma hakkımızın hiçe sayılması, hatta bizi doğrudan canevimizden vurmaya yönelik adımlara destek verilmesi karşısında herhalde sessiz kalmayacaktık. Nitekim öyle de yaptık. Rusya ile vardığımız S-400 anlaşmasının gerisinde işte böyle bir süreç vardır.

Daha da önemlisi kendi hava savunma sistemlerimizi üretme konusunda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz.

F-35'ler konusunda da benzer bir haksızlığa, daha doğrusu dayatmaya maruz kalıyoruz. Proje ve üretim ortağı olduğumuz bir konuda bizi dışlamaya çalışanların hala bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini düşünüyoruz.

Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur.

Bugün Türkiye, silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi bir konuma gelmiştir.

Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk takla atanlar şimdi ürettiğimiz bombaların gücü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.



'EN YÜKSEK OY' ÖDÜLÜ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde büyükşehirlerde en yüksek oyu alan (Yüzde 70,53) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a plaket verdi. Başkan Altay, ödül nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti. "Bizlere büyük destek veren Konyalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Konya emanetine sahip çıktı. Biz de bize verilen emanete gözümüz gibi bakacağız" dedi.





PUTİN'LE SURİYE ZİRVESİ

BAŞKAN Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İki lider, Suriye krizinin çözümü için Astana Süreci kapsamında yakın işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.