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  • Son Güncelleme: 30.04.2019 19:52

Son dakika... Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Son dakika... Başkan , Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, krizinin çözümü için Süreci kapsamında yakın iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.

Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Son dakika gelişmesine göre, Başkan , Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra ve 'de yaşanan güncel gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede, Suriye krizinin çözümü için Süreci kapsamında yakın iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.

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