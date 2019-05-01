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  • Son Güncelleme: 01.05.2019 17:33

'den seçimleriyle ilgili açıklama: Yarın saat 11.00'de...

için 'nin 'ya yaptığı itirazla ilgili süreç devam ederken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı konu ile ilgili 2 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de bir basın açıklamasını yapacağını duyurdu.

AK Parti'den İstanbul duyurusu

'den seçim sonuçlarına yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili son dakika bir duyuru geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , yarın saat 11.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Yarın saat 11.00'de, AK Parti Genel Merkezinde basın açıklaması yaparak; ara kararlarıyla ortaya çıkan tabloyu, gidişatı, tespitlerimizi, seçimin yenilenmesi konusundaki düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız inşallah.

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