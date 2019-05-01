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  • Son Güncelleme: 01.05.2019 17:46

Son dakika: Bosna-Hersek'ten Türkiye'ye kritik ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ile Konsey üyesi ’in Cumhurbaşkanı ’ın davetine icabetle yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.​

Bosna-Hersek'ten Türkiye'ye kritik ziyaret

Konsey Başkanı ve Sırp üye ile Boşnak üye , Bosna Hersek'te 7 Ekim 2018'de yapılan seçimin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretlerini yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in Cumhurbaşkanı 'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.



Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Milorad Dodik ve Konsey üyesi Sayın Şefik Caferoviç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bu ziyaret, 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen seçimler neticesinde göreve başlayan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin ülkemize gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacaktır. Görüşmelerde Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
Sayın Dodik ve Sayın Caferoviç'in ziyaretlerinde ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

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