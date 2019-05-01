Son dakika: Bosna-Hersek'ten Türkiye'ye kritik ziyaret

Konsey Başkanı ve Sırp üye Milorad Dodik ile Boşnak üye Şefik Caferoviç, Bosna Hersek'te 7 Ekim 2018'de yapılan seçimin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretlerini yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.