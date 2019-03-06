CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin beka sorunu olmadığını açıkladı. Terör örgütü YPG ile ilgili olarak "Onlar mı bize saldıracak" yorumunu yaptı. '
Bu açıklamalar CHP seçmeni de dahil tüm ülkenin tepkisine yol açtı. Vatandaşlar "Şehitlerimizin kemikleri sızladı" diyerek Kemal Bey'i kınadı.
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: ŞUUR KAYBI YAŞIYOR!
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu uyardı: Zillet İttifakı'nın terör sevgisi iyice gün yüzüne çıkmıştır.
ÇOK tehlikeli bir akıl tutulmasının pençesine düşmüştür. Karanlık ve işbirlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir.
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doğrudur ,atasözü ne der , it iti ıssırmaz ...anlayana ,
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