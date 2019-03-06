Bugünkü
Takvim

'ndan skandal açıklama: " mi bize saldıracak?"

Kemal yine şaşırdı, mi bize saldıracak diyerek tarihi skandala imza attı.  sabrı taştı: Şehitlerimizi ne çabuk unuttun!

lideri , 'nin beka sorunu olmadığını açıkladı. Terör örgütü ile ilgili olarak "Onlar mı bize saldıracak" yorumunu yaptı. '
Bu açıklamalar CHP seçmeni de dahil tüm ülkenin tepkisine yol açtı. Vatandaşlar "Şehitlerimizin kemikleri sızladı" diyerek Kemal Bey'i kınadı.



MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: ŞUUR KAYBI YAŞIYOR!
Lideri , Kılıçdaroğlu'nu uyardı: Zillet İttifakı'nın terör sevgisi iyice gün yüzüne çıkmıştır.
ÇOK tehlikeli bir akıl tutulmasının pençesine düşmüştür. Karanlık ve işbirlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
zafer zafer

doğrudur ,atasözü ne der , it iti ıssırmaz ...anlayana ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.03.2019 08:35
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama: "YPG mi bize saldıracak?"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri