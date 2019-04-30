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  • Son Güncelleme: 30.04.2019 17:17

'den sonra Türkiye'den yeni hamle

devlet silah şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdür Yardımcısı , Türkiye’nin kendi uzun menzilli hava sisteminin oluşturulmasına yönelik Türkiye ile Rusya arasında istişareler yürütüldüğünü açıkladı.

S-400'den sonra Türkiye'den yeni hamle

devlet silah şirketi Rosoboroneksport'un Genel Müdür Yardımcısı , İstanbul'da bugün başlayan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) kapsamında Rus haber ajansı RİA Novosti'ye açıklamalarda bulundu.

Türk yetkililerle yüksek teknolojiye ilişkin alanlarda iş birliğini istişare ettiklerini belirten Ladygin, "Bu görüşmeler iki yönde ilerliyor. hava savunma sistemlerinde bazı parçaların Türkiye'de üretilmesine ilişkin olanakları değerlendiriyoruz." dedi.

İstişare edilen diğer konunun da ulusal bir hava sisteminin kurulmasına ilişkin olduğuna işaret eden Ladygin, "Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda kendi uzun menzilli hava sisteminin oluşturulmasını istişare ediyoruz. Bu S-400'ün dışında Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir sistem ve bu yönde ortak çalışmalara ilişkin görüşmeler yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı , bugün IDEF'in açılışında yaptığı açıklamada, "Kendi hava savunma sistemlerimizi üretme konusunda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz." demişti.

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