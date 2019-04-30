Alman, Fransız, İngiliz ve Amerikan resmi yayın kurumları tarihte ilk kez işbirliği yaptı. Sadece Türkiye'ye yönelik özel haber ve videolar için You- Tube kanalı açtı.

Türk gençlerini yönlendirmeyi amaçladı. Alman Deutsche Welle'nin yöneticisi Peter Limbourg da hedeflerini açık açık anlattı: Türk medyasını özgürleştireceğiz.

Batı'nın dört büyük medya kuruluşu bir araya geldi. Tek tek alt edemedikleri Türkiye'ye karşı Youtube'dan ortak

yayına geçti.