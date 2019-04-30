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Batı'nın dört büyük medya kuruluşu bir araya gelerek 'ye karşı 'dan ortak yayına geçti

Batı'nın dört büyük medya kuruluşu bir araya geldi. Tek tek alt edemedikleri 'ye karşı 'dan ortak yayına geçti.

Zillet ittifakı

Alman, Fransız, İngiliz ve Amerikan resmi yayın kurumları tarihte ilk kez işbirliği yaptı. Sadece 'ye yönelik özel haber ve videolar için You- Tube kanalı açtı.

Türk gençlerini yönlendirmeyi amaçladı. Alman 'nin yöneticisi Peter Limbourg da hedeflerini açık açık anlattı: Türk medyasını özgürleştireceğiz.

Batı'nın dört büyük medya kuruluşu bir araya geldi. Tek tek alt edemedikleri Türkiye'ye karşı Youtube'dan ortak
yayına geçti.

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