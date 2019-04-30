Alman, Fransız, İngiliz ve Amerikan resmi yayın kurumları tarihte ilk kez işbirliği yaptı. Sadece Türkiye'ye yönelik özel haber ve videolar için You- Tube kanalı açtı.
Türk gençlerini yönlendirmeyi amaçladı. Alman Deutsche Welle'nin yöneticisi Peter Limbourg da hedeflerini açık açık anlattı: Türk medyasını özgürleştireceğiz.
Batı'nın dört büyük medya kuruluşu bir araya geldi. Tek tek alt edemedikleri Türkiye'ye karşı Youtube'dan ortak
yayına geçti.
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