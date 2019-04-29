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  • 30.04.2019 02:02
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 02:02

Son dakika... İstanbul Tuzla'da tersane ı

Tuzla'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan a, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmeye başladı.

Tuzla'da korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Tersaneler Caddesi'ndeki Seden Tersanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 7 takım itfaiye ekibi, a müdahale etmeye başladı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken olası bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekletiliyor.

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