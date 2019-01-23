İngiltere'nin resmi yayın kuruluşu BBC'nin Türkiye'yi hedef alan yalanları yine ortaya çıktı. 'Sex In Strange Places' belgeselindeki Türkiye sahnelerinde Suriyeli olarak gösterilen ve yeteri kadar para kazanamadığı için bedenini satmak zorunda kaldığı iddia edilen "Fatma" isimli kadının Harranlı bir dilenci olduğu belirlendi. Kadını bizzat tanıyan esnaf, İstanbul Aksaray'da dilencilik yaptığını söyledi.
- Güncel
- 23.01.2019
- Gazete
BBC’nin yalanı elinde patladı!
- 1 Mayıs'ta okullar tatil mi?
- FETÖ’cü AYM üyelerinin fotoğrafları aile albümünde!
- YPG/PKK sol terör örgütlerinin koruyucusu oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.