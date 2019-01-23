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BBC’nin yalanı elinde patladı!

BBC’nin yalanı elinde patladı!
'nin resmi yayın kuruluşu BBC'nin 'yi hedef alan yalanları yine ortaya çıktı. 'Sex In Strange Places' belgeselindeki Türkiye sahnelerinde Suriyeli olarak gösterilen ve yeteri kadar para kazanamadığı için bedenini satmak zorunda kaldığı iddia edilen "Fatma" isimli kadının Harranlı bir dilenci olduğu belirlendi. Kadını bizzat tanıyan esnaf, 'da dilencilik yaptığını söyledi.

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