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  • Son Güncelleme: 30.04.2019 04:46

n dakika... 'nin Gölcük ilçesinde korkunç ! O anlar saniye saniye görüntülendi

'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik sında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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