stanbul'da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına bilgi toplayan 2 ajan Samir Samih Şaban ve Zati Yusuf Hasan geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerinin takibine girdi. Esenyurt'ta gözaltına alınan casusların, Cemal Kaşıkçı cinayetinde adı geçen isimlerle bağlantılı oldukları belirlendi. Ajanlar, 19 Nisan'da "casusluk" suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Ajanların BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın tetikçiliğini yapan ve 'Ortadoğu'nun kiralık katili' olarak anılan Muhammed Dahlan'ın adamları olduğu öğrenildi. Soruşturma sürerken, dün karanlık olay meydana geldi. Casusluktan cezaevinde bulunan şüphelilerden Hasan'ın cezaevinde kaldığı hücrede intihar ettiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin dün saat 10.22'de kaldığı tek kişilik odanın banyo kapısında asılı halde bulunduğunu bildirdi.

İstanbul'da yakalanan casusların, "Ortadoğu'nun kiralık katili' olarak bilinen Dahlan'ın adamları olduğu belirlendi.