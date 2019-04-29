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  • Son Güncelleme: 29.04.2019 09:43

:İstanbul'da yakalanan BAE casusu intihar etti!

cinayeti soruşturması kapsamında 'nden gelen ve MİT tarafından İstanbul'da yakalanan iki casustan biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti. İntihar eden şüpheli, BAE için çalıştığı iddiasıyla "casusluk" suçundan 10 gün önce tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da iki casus yakalanmış, şüphelilerin BAE adına ajanlık yaptıkları ortaya çıkmıştı. İşlemleri ardından Silivri Cezaevi'ne gönderilen şüphelilerden Z.H'nin cezaevinde kaldığı hücrede intihar ettiği öğrenildi.

MİT OPERASYONUYLA YAKALANMIŞLARDI
için İstanbul'da casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen iki istihbarat görevlisi yakalanmıştı.

Şüphelilerin Ankara ve İstanbul içerisinde yoğun telefon ve görüşme trafiğinin dikkat çekmesi üzerine teknik ve fiziki takip inceleye alındıkları ifade edilmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan takipler sonucunda iki istihbaratçının Ankara, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da çok sayıda kişiyle görüştükleri tespit edilmişti.

Ajanların sorgularında da Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenilmişti.

SİLİVRİ CEZAEVİNDE BULUNUYORLARDI
Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

İNTİHAR ETTİ
Edinilen bilgiye göre, şüphelilerden Z.H'nin Silivri Cezaevi'nde tutulduğu hücrede intihar ettiği öğrenildi. Şüphelinin vefat ettiği belirtildi.

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