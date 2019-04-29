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  • 29.04.2019 12:39
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 12:39

'dan 'ya ağır darbe

, yaptığı açıklamada, 4 Nisan'dan bu yana toplam 159 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'dan PKK'ya ağır darbe

Terör örgütü 'yı bölgeden temizlemeye yönelik operasyonlar devam ediyor. Özellikle de Türkiye- sınır hattında yoğunlaşan operasyonlarda çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

159 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlık, 4 Nisan'dan 29 Nisan'a kadarki süreçte 159 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Dün, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmişti.

LİCE'DE OPERASYON
İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 'de gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda gri kategoride aranan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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