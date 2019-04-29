TSK'dan PKK'ya ağır darbe

Terör örgütü PKK'yı bölgeden temizlemeye yönelik operasyonlar devam ediyor. Özellikle de Türkiye-Irak sınır hattında yoğunlaşan operasyonlarda çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

159 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık, 4 Nisan'dan 29 Nisan'a kadarki süreçte 159 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Dün, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmişti.

LİCE'DE OPERASYON

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Lice'de gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda gri kategoride aranan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.