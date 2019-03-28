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  • Son Güncelleme: 28.03.2019 09:39

Diyarbakır'da teröristlere büyük darbe

Diyarbakır'ın Silvan, Hazro, ve Kulp ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı 17 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, operasyonda el yapımı , silah ve esrar ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı'nca, Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 25 Mart 2019 Pazartesi günü jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Bayrak-121 Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş-02 Müşterek Operasyonu' 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.

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