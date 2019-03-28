Diyarbakır'da teröristlere büyük darbe





İl Jandarma Komutanlığı'nca, Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 25 Mart 2019 Pazartesi günü jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Bayrak-121 Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş-02 Müşterek Operasyonu' 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.