Oruç tutmayan ne kadar para verecek? 2019 yılı Ramazan ayına az bir süre kala Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından fitre fiyatı açıklandı. Fitre ve zekatın ne zaman, kimlere verileceği konusu akıllara takılmaya başladı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2019 fitre miktarı 23 lira olarak belirlendi. Fitre, her yıl Ramazan ayında verilir. Fitre; temel ihtiyaçları haricinde belirli bir miktar mala sahip olan, durumu iyi olan ve oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların vermiş oldukları yardımdır. Fitre, fıtır sadakası olarak da bilinir.

FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2019 fitre miktarı 23 lira olarak belirlendi.

Fitre başlıca 4 madde üzerinden verilir:



1 - Buğday veya buğday unundan. Bunun vâcib olan miktarı, yarım sa' (520 dirhem: 1667 gr.) dır.



2 - Arpadan veya arpa unundan. Bunun miktarı ise, bir sa' (1040 dirhem: 3333 gr.) dır.



3 - Her türlü kuru üzümden. Bunun miktarı da bir sa' (3333 gr.) dır.



4 - Kuru hurmadan. Bunun miktarı ise yine 1 sa' (3333 gr.) dır.



Bu 4 gıda maddesinden herhangi birine göre fitre verilebilir. Bu fitreler aynen hurma, buğday, üzüm olarak verilebileceği gibi, kıymetleri para olarak da verilebilir. Hattâ kıymetlerinin para olarak ödenmesi, daha da efdaldir.



Kişinin fitresini verirken kendi malî imkânını ve zenginliğini göz önünde bulundurarak, fitresini bu 4 gıda maddesinden birinin kıymeti üzerinden ödemesi gerekir. Meselâ çok zengin olanlar fitrelerini hurmanın değeri üzerinden ödemelidirler. Çünkü en yüksek fitre miktarı hurmadır. Onun o zenginliğine münasib olan, fitresini hurma üzerinden ödemektir. Artık zenginlik derecesine göre, kuru üzüm, arpa ve buğday olmak üzere fitre ödenecek gıda maddesi değişir. Her yıl Ramazan ayında, müftülükler bu 4 gıda maddesine düşen fitre bedellerini ilân ederler. O bedellere göre fitreyi ödemek mümkündür.

FİTRE KİME VERİLMESİ UYGUN OLMAZ?

Zengin olana, yani kurban nisabına malik olana zekât verilmez. Ana babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire verilmez.

FİTRE NEDİR?

"Fıtr" kelimesi sözlükte "orucu açmak", aynı kökten fıtrat kelimesi ise "yaratılış" anlamına gelir. "Fıtır sadakası", Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın bir şükran ifadesi olarak fakirlere yapılan bir yardımdır.

Ana babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire fitre verilmez. Fitre fakir olmak şartı ile geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa fitre verilir. Hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya fitre vermek daha çok sevap olur. İmameyne göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı fitre verebilir.

2019 YILI RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vatandaşlar tarafından merak edilenlen konulardan birisi de Ramazan ayının ne zaman başlayacağı oldu. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı dini günler takvimini yayınladı. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019'da başlayacak. Ramazan ayı ise 6 Mayıs'ta başlayacak.