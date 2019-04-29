1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil mi? Öncelikle bu sorunun yanıtını verelim. 1 Mayıs tüm dünyada işçi bayramı olarak kutlanır ve resmi tatildir. Ülkemizde de her yıl olduğu gibi 1 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Yani çalışanlar bugün işe gitmeleri durumunda mesai alacaklar. Peki 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs 2019'da devlet kurumları açık olacak mı? 1 Mayıs resmi tatil ilan edildiği yıldan beri okullar ve resmi kurumlar tatil oluyor. Hastanelerde ise sadece acil servisler hizmet veriyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil mi? Öncelikle bu sorunun yanıtını verelim. 1 Mayıs tüm dünyada işçi bayramı olarak kutlanır ve resmi tatildir. Ülkemizde de her yıl olduğu gibi 1 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Yani çalışanlar bugün işe gitmeleri durumunda mesai alacaklar.

1 MAYIS KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

MEB bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı, önümüzdeki günlerde 30 Nisan tatil mi sorusunun cevabının MEB tarafından verilmesi bekleniyor. Gelişmeler haberimizde olacak.

1 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi her yıl okulların eğitime devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İşçi Bayramı nedeniyle okullarda eğitime ara veriliyor. Öğrenciler 1 Mayıs Çarşamba günü idari izinli olacaklar. Eğitim 2 Mayıs Perşembe günü devam edecek.

1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Eczaneler her resmi tatilde olduğu gibi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de kapalı olacak. 1 Mayıs'ta ilaç alacak olanlar nöbetçi eczanelerden hizmet alacak. Her ilçede en az 2 nöbetçi eczane hizmet verecek. Eczaneler 2 Mayıs Perşembe günü ise açık olacak.

1 MAYIS PTT ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Posta Teşkilatı Kurumu çalışanları izin yapacaklar. PTT şubeleri kapalı olurken, PTT bankamatikleri işlemleri yaomayı sürdürecek. 1 Mayıs'ta PTT ile işi olanlar ya 30 Nisan ya da 2 Mayıs'ta işlemlerini yapacak.

1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

Noterler alım satım işlemleri başta olmak üzre birçok resmi işi gerçekleştirmemizde yardımcı oluyor. Noterler 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek. Noter işlemlerinizi 2 Mayıs'ta yapabilirsiniz.

1 MAYIS BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve ayanışma Günü'nde bankalar kapalı olacak. Kamu bankaları gibi özel bankalar da işlemlerini 2 Mayıs'tan itibaren yapacak. Bankamatikler ise aktif olacak.

1 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda PTT Kargo kapalı olacak. Ancak özel kargolar işlemlerini sürdürebilir. Bu konuda firmalar kendi kararını verecek. Önceki yıllarda özel kargo şirketlerinin açık olduğu biliniyor. Yani insiyatif doğrultusunda özel kargolar açık ya da kapalı olacak. Çalışan işçiler bu günde mesai alacaklar.

28 YIL SONRA TEKRAR RESMİ TATİL OLDU

Milli Güvenlik Konseyi'nce 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 28 yıl sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

1 MAYIS NEDİR ÖNEMİ

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. 1 Mayıs dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

İLK KEZ AVUSTRALYA'DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.



ABD'DE İŞ BIRAKMA EYLEMİ

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago(Şikago)'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.



HAYMARKET OLAYI

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.



BİRÇOK ÜLKE KABUL ETTİ

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

Türkiye'de 1 Mayıs'ın tarihçesi: Osmanlı Devleti döneminde işçi örgütlenmesinin en gelişmiş olduğu yer Selanik'ti ve 1911 yılında burada tütün, liman ve pamuk işçileri, 1 Mayıs gösterisi düzenleyerek bu günü kutladılar. 1912 yılında İstanbul`da ilk defa 1 Mayıs kutlaması gerçekleşti.

1923 yılında 1 Mayıs günü yasal olarak "İşçi Bayramı" ilan edildi.



BAHAR VE ÇİÇEK BAYRAMI

1924`te hükümet kitlesel 1 Mayıs kutlamalarını yasakladı.

1925`te çıkan Takrir-i Sükun Yasası, İşçi bayramını kutlamayı yasakladı ve uzun yıllar bu yasak geçerliliğini korudu.

1935 yılında 1 Mayıs`a "Bahar ve Çiçek Bayramı" adı verildi ve ücretsiz tatil günü ilan edildi.



YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA İVME KAZANDI

Türkiye Cumhuriyeti döneminde işçi hareketleri yüzyılın ikinci yarısından itibaren ivme kazandı. 1976 yılında uzun yıllar sonra ilk defa geniş katılımlı 1 Mayıs kutlaması Taksim`de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu`nun organizasyonu altında gerçekleşti. 1977 yılında İstanbul Taksim Meydanı'nda yaklaşık 500 bin kişiyle en geniş katılımlı 1 Mayıs toplantısı düzenlendi. Ancak, göstericilerin üzerine ateş açıldı ve göstericilerden 34'ü, yaralanarak ve üstlerine ateş açılması sonucu çıkan izdihamda ezilerek öldü. 1977 yılının 1 Mayıs günü, tarihe Kanlı 1 Mayıs olarak geçti. Askeri darbe hazırlığı olarak yapıldığı MİT tarafından Başbakan Süleyman Demirel'e rapor edilince, Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun derhal re'sen emekliye sevkedildi.

1 MAYIS NEDEN KUTLANIYOR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.