Başkan Erdoğan: Hangi ilde neler döndüğünü biliyoruz! Zamanı geldiğinde hesap sormasını biliriz...

Başkan Recep Recep Erdoğan, dün Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı:
ÖRGÜTLÜ ORGANİZASYON:
YSK tarafından değerlendirilen İstanbul seçimleriyle ilgili süreci takip ediyoruz. Örgütlü organizasyon söz konusu. Zira milletimiz diyor ki, 'Bu İstanbul benim içime sinmedi, bir şaibe olduğu kesin ve bu şaibenin giderilmesi şart ki rahatlayalım.' Biz, 'Artık bu iş bitti' noktasında değiliz. Son ana kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. İçimize sinse de sinmese de YSK'nın verdiği karara uyacağız.
NEREDEYDİLER?:
İçimizde de bize yanlış yapanların olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Bunların hesabını sormasını biliriz. Bunları biz sırtımızda taşıyacak değiliz. Fırsatçılara bu meydanı bırakmayacağız.
GÜN KENETLENME GÜNÜDÜR:
Türkiye'nin bekasına yönelik tehditleri 82 milyon olarak hep beraber göğüslememiz gerekiyor. Gün, kenetlenme günüdür. Zihnini terör örgütlerinin, dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz.
YUTMAYACAĞIZ:
(Çubuk'taki şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'nu kastederek) PKK'nın siyasi görüntüsü olan HDP ile işbirliği yapmışsın. Bunu yutalım mı? Yutmayacağız. Siyasi istismar için oraya gidiyorsun, şehit için değil.
24 SAAT AÇIK OLMALI:
Vatandaşının elini sıkmaktan kaçınandan belediye başkanı olmaz. Telefon 24 saat açık olmalı. Kendi ekibiyle duvar ören belediye başkanı olamaz. Halkla ilişkisini kesen başkanla, biz de ilişkimizi keseriz.
ELİMİ ÖPTÜRMEM
Başkan Erdoğan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Çamlıca Camii ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: 'Bir kere doldursunlar ellerini öperim' gibi bir hezeyanı dile getirebiliyor. Ben öptürmem çünkü temiz elimi kirletmem. Milletimizin bu hezeyan sahiplerine hak ettikleri dersi vereceğine inanıyorum.
HASAN AY
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