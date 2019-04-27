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  • Son Güncelleme: 27.04.2019 22:19

Son dakika: leri taşıtan minibüs ’nda yaptı: 12 yaralı

Son dakika... ’ın Kahta ilçesinde ’na günbatımını seyretmek için giden leri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. İlk bilgilere göre da 11 turist ile birlikte şoför olmak üzere 12 kişi yaralandı.

, Kahta ilçesi yolu Arsemia Ören Yeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nemrut Dağı'na ik gezi için gelip günbatımını seyrettikten sonra şehre geri dönen minibüs yolda şarampole yuvarlandı.



İlk bilgilere göre, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 11 turist ile birlikte şoför olmak üzere 12 kişi yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, , itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

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