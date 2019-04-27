İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında tamamı muvazzaf 210 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın gözaltı kararında, FETÖ'nün TSK'ya sızmış ve halen deşifre olmayan mensuplarının sayıca 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu vurgulandı. Bu terör örgütünün, devletin anayasal düzenini tehdit yönünden halen en büyük tehlike olduğu kaydedildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 146 asker gözaltına alındı.

5 ALBAY, 7 YARBAY, 14 BİNBAŞI DA VAR

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma birimlerine operasyon talimatı verildi. Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması için gece saat 01.00 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı operasyonlarda başlattı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 210 askerden 108'inin subay, 102'sinin astsubay olduğu belirtildi. Subaylardan da 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbaşı, 33'ü yüzbaşı, 47'si üsteğmen, 2'si teğmen. Tamamı muvazzaf asker olan şüphelilerden 112'sinin Kara, 29'unun Hava, 50'sinin Deniz Kuvvetleri, 14'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 5'inin Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararına ilişkin yazıda, FETÖ'nün TSK içine sızdırdığı elemanlarının 15 Temmuz 2016'da hükümete karşı darbe girişiminde bulunduğu, ancak halen deşifre olmayan örgüt mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlardan fazla olduğu vurgulandı. FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlerin bire bir 2'li, 3'lü gruplar halinde sivil örgüt imamlarına bağlı olarak birbirini tanımayan hücreler şeklinde örgütlediği, deşifre olmamak için de kamuya açık ankesör ve büfelerdeki telefon hatlarını kullandıkları belirtildi.

Bu terör örgütünün, devletin anayasal düzenini tehdit yönünden halen en büyük tehlike oluşturan terör örgütü olduğu ve örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği kaydedildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 29 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar yürütülen ankesör soruşturması kapsamında bin 963 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, bunlardan bin 45'inin tutuklandığı, 261'inin firari durumda olduğu, 459'unun ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle itirafçı olup terör örgütünün deşifresinde faydalı bilgiler verdiği kaydedildi.

İTİRAFLARLA 50 FETÖ'CÜ ASKER DEŞİFRE OLDU

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin itiraflarıyla 33'ü astsubay, 11'i subay, 6'sı da uzman çavuş olan 50 asker daha deşifre oldu. Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlıklarında görev yapan, 30'u muvazzaf, 20'si ise daha önce görevlerinden ihraç edilen askerlerin yakalanması için 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı. Muvazzaf askerler arasındaki Cengiz A. ile Gökhan E'nin astsubay adayı oldukları, Cengiz A.'nın örgüt içerisinde daha önce şehir dışı talebe mesulü olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 35 kişi Konya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

POLİS KOLEJİ OPERASYONU: 41 GÖZALTI

2009'daki Polis Koleji sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine sızdırıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis 12 şüpheliyi dün sabah saatlerinde gözaltına aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, soruları alarak Polis Kolejine yerleşen kişiler tek tek belirlendi. Ankara merkezli 13 ilde başlatılan gözaltı kararı kapsamında dün sabah ilk saatlerde polis 12 şüpheliyi yakaladı. ANKARA

ANKARA'DA 10 KRİPTO ASTSUBAY TUTUKLANDI

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan bir kısmı muvazzaf 20 astsubaydan 10'u tutuklandı. Bursa'da da örgütün hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı. Isparta merkezli operasyonda ise 11 astsubay, 3 uzman çavuş, 1 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

SABAH