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  • 26.04.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 17:55

şüphelileri "fotokapana" yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi 2 kişi, kaçma girişimindeyken fotokapan sayesinde yakalandı.

FETÖ şüphelileri fotokapana yakalandı
Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Serem köyü mevkisinde 1. derece askeri yasak bölgeye fotokapan kurdu. Hudut Birliği askerleri, kaçma girişiminde bulunan ve ile bağlantılı oldukları belirlenen M.Ö. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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