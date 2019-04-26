İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, koltuğa oturur oturmaz İstanbul'un 'kozmik' bilgilerini kopyalatma girişimi yargıdan dönerken olayla ilgili bir skandal daha gündeme bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu'nun veri kopyalama talimatını uygulamak için getirdiği sözde 'bağımsız' uzmanın CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim sorumlusu Melih Geçek olduğu belirlendi. Ancak İmamoğlu, kopyalama skandalı açığa çıkınca Geçek'i sosyal medya sorumlusu olarak atadı.



KOPYALAMADA 'DANIŞMAN' OYUNU

Ekrem İmamoğlu, iki müfettiş ve dışarıdan görevlendirilecek 3 sivil kişiye, belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme, araştırma ve kopyalama yetkisi vermişti. Ancak İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi 'kanuna aykırı' diyerek bu talimatı durdurmuştu. "İBB'nin verilerini kopyalama" işi için dışarıdan görevlendirileceği tespit edilen sözde 'bağımsız' isimlerden biri olan CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim Sorumlusu Melih Geçek, oluşan tepkiler nedeniyle İmamoğlu tarafından karşılıklı danışmanlık sözleşmesi ile Sosyal Medya Danışmanı olarak atandı. Geçek, bu yöntemle İBB çalışanı yapılmış oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dün yaptığı açıklamayla veri kopyalamayı durdurduğunu açıkladı. İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:





İBB KOPYALAMAYI DURDURDU

"Daha önceden 18.04.2019 tarih ve 96514166-903.05-56/64220 sayılı, Teftiş Kurulu Başkanlığımızın inceleme yapmasına ilişkin ihdas edilen yazımız, İBB tarafından incelenmiştir. Her ne kadar hukuki gerekçeleri yerinde bulmasak da mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi ve Teftiş Kurulu Başkanlığımızın, yeniden değerlendirilmesi konusundaki görüşlerine iştirak edilmesine karar verilmiştir. Bu yüzden söz konusu talimat, gerekçeleri ile ihdas edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Gerek görülmesi halinde idari mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen içeriğe ilişkin çerçeve ve teftiş kurulu başkanlığımız tarafından belirlenen içeriğe ilişkin çerçeve dikkate alınarak, yeni bir işlem tesisi düşünülebilecektir."



AK PARTİ'DEN İSTANBUL'DA ÖĞRENCİYE AKBİL MÜJDESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun vaatleri ile ilgili Belediye Meclisi'nde tartışmalar başladı. İmamoğlu'nun 85 liralık öğrenci akbilinin 50 liraya düşürülmesi vaadine karşı AK Partili meclis üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz, mayıs ayı meclisinde öğrenci akbilinin 40 liraya düşmesi için teklif vereceklerini açıkladı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Gürbüz "Biz AK Parti Grubu olarak sayın başkanın vermiş olduğu sözü 50 TL değil, mayıstaki meclis toplantımızda 40 TL olarak teklifimizi getireceğiz" dedi.