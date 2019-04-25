Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.04.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 09:29

Birgün yazarı 'e soruşturma

yazarı ve Artı1 TV'de sunuculuk yapan hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesapları inceleme altına alınan Acarer hakkında emniyet güçleri tarafından tutulan rapor savcılığa intikal ettirildi.

Birgün yazarına soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik Muhabere Şube Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde yazarı hakkında bir ihbar yapıldı. İhbarda Erk Acarer'in sosyal medya hesabında halkı devlete karşı kışkırtma politikası yaptığını beyan eden ihbarcı Acarer'in cezalandırılmasını istedi. Emniyet güçleri tarafından Acarer'in sosyal medya hesapları inceleme altına alındı. İncelemede Birgün Gazetesi yazarının toplumu kışkırtacak nitelikte paylaştığı ve suç içerikli olabileceği düşünülen paylaşımları tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Emniyet güçleri tarafından tutulan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılık tarafından Erk Acarer hakkında soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBirgün yazarı Erk Acarer'e soruşturma
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri