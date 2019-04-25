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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 13:33

2019 yılı ı tatili kaç gün, hangi ayda?

Bu sene ı 11 Ağustos pazar günü başlayacak. Kurban bayramı arefesi ise 10 Ağustos cumartesi olacak. 4 gün süren kurban bayramının son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak.

Kurban bayramı tatili kaç gün, hangi ayda?

Bu sene tatil planları yapanlar ı tatili ne zaman diye merak ediyorlar. Kurban Bayramının arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak.

2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Kurban Bayramının arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı ise 11 Ağustos Pazar, Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak. Tatilin hafta sonuna gelmesi dolayısıyla toplamda 4 buçuk gün olacak. Ancak 15 ve 16 Ağustos tarihleri köprü izin ile birleştirilirse çalışanların tatil süresi 9 güne çıkmış olacak.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 yılının Ramazan ayı bu sene 6 Mayıs tarihinde başlayacak. Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran'da başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona erecek. Kurban Bayramının arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak. Tatilin hafta sonuna gelmesi dolayısıyla Kurban Bayramı tatili toplamda 4 buçuk gün olacak. Ancak 15 ve 16 Ağustos tarihleri köprü izin ile birleştirilirse çalışanların tatil süresi 9 güne çıkmış olacak.

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