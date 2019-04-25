"Cinsiyet eşitliği ve uyuşturucu ile mücadele komisyonu" kurulmasını teklif eden CHP'nin iki yüzlülüğü ortaya çıktı. İBB Meclisi'nde zaten var olan Sosyal Hizmetler Komisyonu içerisinde "uyuşturucu ile mücadele" birimi yıllardır uyuşturucu ile mücadele üzerinde çalışmalarını yürütüyor. AK Partili üyeler, zaten var olan bir komisyonun kurulmasının gereksiz olduğunu söyleyerek CHP'nin önerisini reddetti. Hemen ardından ise sosyal medyada ve CHP'ye yakın medyada yoğun bir çarpıtma ve halkı yanıltma faaliyeti başlatıldı.

CHP VE MEDYASI REZİL OLDU

Konuyla ilgili Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapmıştı. Göksu, bugünkü İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada yıllardır uyuşturucu ile mücadele eden ve İBB'de komisyon kuran AK Parti'ye yönelik çirkin ithamlarda bulunanların yalanlarını deşifre etti. Göksu şöyle konuştu:

"MADDE BAĞIMLILIĞI KOMİSYONU VAR"

Madde bağımlılığı ile komisyon teklifi bizim sosyal hizmetler komisyon çalışmamız içerisinde bulunmaktadır. Bu konuda çalışmak istiyorsak, meclis araştırma önergesi verelim.

"İBB GEÇMİŞTE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI KONUSUNDA ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPMIŞ BİR BELEDİYEDİR"

CHP grubu uyuşturucu meselesinde bu kadar hassasiyet gösteriyorsa keşke bizimle de görüşselerdi. Dün de ifade ettim gibi bağımlılıkla mücadele bizim sosyal hizmetler çalışmamızda bulunuyor. İBB geçmişte uyuşturucu bağımlılığı konusunda çok ciddi çalışmalar yapmış bir belediyedir. İBB ile Yeşilay'ın birlikte yapmış olduğu çalışmaların belgesi yanımda.

İBB'nin özellikle madde bağlımlılığı konusunda yapacağı çalışmaların planı, Büyükçekmece'deki rehabilitasyon merkezi projesi, Arnavutköy rehabilitasyon merkezi projesi ve Beykoz'daki rehabilitasyon merkezi projesi İBB'nin yapmış olduğu çalışmalardır. Bu kadar büyük bir fonksiyon icra eden İBB'nin teşkilat yapısında bir değişiklik yaparak İBB'de bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon daire başkanlığının kurulmasını teklif edeceğiz. Daire başkanlığının altında bütün bağımlılıklarla ilgili özel departmanların kurulmasını da meclise sunarak meclisten çıkartacağımızı bütün ülkemize duyuruyorum.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY MECLİSE GETİRİP KARARA BAĞLAYACAĞIZ"

Sosyal hizmetler komisyonumuzun adına bağımlılıkla mücadele rehabilitasyon ve sosyal hizmetler komisyonu olarak değiştirilmesini önümüzdeki ay meclise getirip karara bağlayacağız. İBB meclisi bünyesinde içersinde uzmanların ve danışmanlarında olduğu bir bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon araştırılması komisyonunun kurulmasını teklif ederek karara bağlayacağız.