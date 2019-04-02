2019 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Kurban Bayramı tarihi...

2019 yılı "Kurban Bayramı" şu sıralar vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç ayların gelmesiyle birlikte Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman? İşte o sorunun yanıtı...

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 yılının Ramazan ayı bu sene 6 Mayıs tarihinde başlayacak. Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran'da başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona erecek.

Kurban Bayramının arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak.

Tatilin hafta sonuna gelmesi dolayısıyla Kurban Bayramı tatili toplamda 4 buçuk gün olacak. Ancak 15 ve 16 Ağustos tarihleri köprü izin ile birleştirilirse çalışanların tatil süresi 9 güne çıkmış olacak.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

İslâm'da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.