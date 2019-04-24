Ankara'da kritik bir toplantı var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Yaşar Gülerile kuvvet komutanları da katılıyor.

Ana gündem maddesini ABD ile ilişkilerin oluşturduğu toplantıda ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, F-35 ve S-400 gerilimleri ele alınacak.

Toplantıda bu konularla ilgili Türkiye'nin yol haritası ve atacağı adımların değerlendirilmesi bekleniyor.