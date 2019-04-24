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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 13:10

Son dakika: ’da çok önemli ve toplantısı

ile , ABD'nin 'den çekilme süreci, ve gerilimini görüşmek üzere bir araya geldi.

'da kritik bir toplantı var. Dışişleri Bakanı ile Milli Savunma Bakanı bir araya geldi.

'ndaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Yaşar Gülerile kuvvet komutanları da katılıyor.

Ana gündem maddesini ABD ile ilişkilerin oluşturduğu toplantıda ABD'nin 'den çekilme süreci, ve gerilimleri ele alınacak.

Toplantıda bu konularla ilgili 'nin yol haritası ve atacağı adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

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