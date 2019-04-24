Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan, daha sonra koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu'na (12) bıraktı.

Çocuk Cumhurbaşkanı, gazetecilerin sorularını cevapladı. Kabinede bir revizyon olup olmayacağı sorusunu, "Zaten yeni kabinem burada. Sistem başarılı bir şekilde gidiyor" şeklinde cevapladı. Bu yanıta gülen Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanım sanki benim söyleyeceklerimi söyledi" diye espri yaptı. Ozan, saldırıya uğrayan CHP Lideri Kemal Kılıçdanoğlu'nu arayıp aramayacağı sorusunu da "Telefonu bende yok onun için arayamayacağım, her türlü şiddete karşıyız" diye yanıtladı.

Beştepe'de düzenlenen TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılan Erdoğan, çocuklarla birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.



82 MİLYONLUK İTTİFAK

BAŞKAN Erdoğan, 23 Nisan resepsiyonunda gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı:

Biz şu anda 82 milyonu farklı farklı şeylere ayırarak konuşamayız.

82 milyonu biz bir ittifak içerisinde 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' olarak topluyoruz.



YSK kararına yorum yapamam. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz.

Eğer bir değişme gerekiyorsa gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem böyle bir adetim yok.

Yakın zamanda ABD Başkanı ile bir görüşebilirim.

Erdoğan, çocuklara kaskları ile beraber birer bisiklet hediye etti. Görme engelli öğrenci Medine Mevlütoğlu ile yakından ilgilendi.



GAZ SIKIŞMASI VAR

Başkan Erdoğan, 23 Nisan özel gündemiyle toplanan TBMM Genel Kurulu'na katıldı. HDP'li Pervin Buldan'ın konuşmasını dinlemeden kuruldan ayrıldı. Erdoğan, "İstiklal Marşı'nı parlamentoda okumayanları, Mehmetlerimi şehit edenleri, onlarla kol kola gezenleri dinleyelim mi?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili ise şunları anlattı: PKK ile hangi siyasi örgüt, el ele geziyor. Burada artık bir gaz sıkışması var. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir. Ben bile herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; 'Gidişim orayı rahatsız eder mi? Edecekse gitmeyeyim' derim.

TÜLAY CANPOLAT