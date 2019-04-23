Külliye'de renkli anlar! Başkan Erdoğan çocukları kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi MGK toplantı salonunda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Kabul öncesi Başkan Erdoğan çocuklara bisiklet hediye ederken bir öğrenci de mini piyano konseri verdi

23.04.2019 16:45 - Son Güncelleme: 23.04.2019 16:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





