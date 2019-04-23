Külliye'de renkli anlar! Başkan Erdoğan çocukları kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi MGK toplantı salonunda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Kabul öncesi Başkan Erdoğan çocuklara bisiklet hediye ederken bir öğrenci de mini piyano konseri verdi
23.04.2019 16:45
- Son Güncelleme: 23.04.2019 16:49
'Milletin evine hoşgeldiniz'
Konuşmasına, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdekilerle birlikte tüm dünya çocuklarının bayramında sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etmekten duyduğum mutluluğu, memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.
DİĞER GALERİLER