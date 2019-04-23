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Külliye'de renkli anlar! Başkan Erdoğan çocukları kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi MGK toplantı salonunda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Kabul öncesi Başkan Erdoğan çocuklara bisiklet hediye ederken bir öğrenci de mini piyano konseri verdi

23.04.2019 16:45 - Son Güncelleme: 23.04.2019 16:49
Külliye'de renkli anlar! Başkan Erdoğan çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi MGK toplantı salonunda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki öğrencileri kabul etti.

Külliye'de renkli anlar! Başkan Erdoğan çocukları kabul etti

Salona gelişinde çocuklarla tek tek tokalaşan Erdoğan, yerine geçen Mamak Kuvayı Milliye Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındakiOzan Sözeyataroğlu ve diğer çocukları "Hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Külliye'de renkli anlar! Başkan Erdoğan çocukları kabul etti

Bisiklet hediyesi ve mini konser

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul sırasında çocuklara bisiklet hediye etti.

Külliye'de renkli anlar! Başkan Erdoğan çocukları kabul etti

Bir öğrenci de piyano ile mini bir konser verdi

Külliye'de renkli anlar! Başkan Erdoğan çocukları kabul etti

'Milletin evine hoşgeldiniz'

Konuşmasına, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdekilerle birlikte tüm dünya çocuklarının bayramında sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etmekten duyduğum mutluluğu, memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

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