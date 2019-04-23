Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

TBMM'nin 99. açılış yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ABD Başkanı Donald Trump ile yakın zamanda bir görüşmemiz olabilir."

"Birileri istedi diye, medya istedi diye kabine değişikliği olmaz. Bir değişim gerekiyorsa yaparız ama sipariş üzerine değişiklik yapmam"

"(YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı) Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz."

"Türkiye İttifakı, Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Biz şu anda 82 milyonu ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olarak topluyoruz. Kastımız da budur."