Başkan Erdoğan Külliye'de 23 Nisan etkinliğinde konuşuyor

Şu anda çok zenginim zira 40 ülkeden güzel yavrular etrafımızı sarınca fakir olmak mümkün değil, zenginim. Tek milli bayram olan 23 Nisan coşkumuzu paylaşan dünya çocuklarına teşekkür ediyorum. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığımıza bu güzel organizasyon için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimizin burada bulundukları süre içerisinde çok keyifli anlar yaşayacağını, ömür boyu sürecek arkadaşların, dostlukların, kardeşlerin temelini atacaklarına inanıyorum. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir umman yoktur.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN GECE GÜNDÜZ GAYRET GÖSTERDİK"

Savaşların umudumuzu kararttığı dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey çocuklarımızın tebessümüdür. Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın güvencesidir. Çocuk olmak coşkulu olmak, dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir. Merhum Cahit Sıtkı Tarancı bir şiirinde bakın çocukluğu nasıl ifade ediyor:



Bu bahar havası, bu bahçe;

Havuzda su şırıl şırıldır.

Uçurtmam bulutlardan yüce,

Zıpzıplarım pırıl pırıldır.

Ne güzel dönüyor çemberim;

Hiç bitmese horoz şekerim!



Evet tıpkı bu güzel şiirde olduğu gibi sizlerin yüreğinizde sevgi ve umut tomurcuklarının koparılmasına izin vermeyeceğinize inanıyorum. İyi ve nitelikli bir eğitim aydınlık geleceğimize açılan en önemli kapıdır. Bizler de son 17 yıldır hükümet olarak eğitimi ana önceliğimiz yaptık.Eğitimin kalitesini arttırmak, sizlerin imkanlarını genişletmek, fırsat eşitliğini sağlamak için gece gündüz gayret gösterdik.

"DAHA ADALETLİ VE DAHA GÜZEL DÜNYAYI SİZ KURACAKSINIZ"

Akıllı tahtaların, bilgisayarların olmadığı bir Türkiye'de eğitim hayatımızı sürdürüyorduk. Şimdi masalarınızın üzerinde hazır olan ders kitaplarına ulaşmak bile bizim için büyük bir sorundu. Hamdolsun son 17 yılda ülkemize yakışmayan tüm bu eksiklikleri ortadan kaldırdık. Derslik sayılarımızdan spor salonlarına, kütüphanelerden laboratuvarlara, akıllı tabletlerden tahtaya kadar sizlere sunmaya çalıştık. Öğretmenlerimiz için önemli iyileştirmeler yaptık. İnşallah sizler yarın birer sanatçı, politikacı, bilim adamı, öğretmen, mühendis, hukukçu, işadamı veya başka konumlarda olacaksınız. İşte o zaman geriye kalan eksiklikleri giderecek sizlerden sonraki nesiller için daha adaletli, güzel dünyayı siz kuracaksınız.

"SANAL OYUNLARIN SİZLERİ ESİR ALMASINA MÜSAADE ETMEYİN"

Kardeşliğinizi, sevginizi, dünyayı değiştireceğinize dair inancınızı asla kaybetmeyin. İşte bu salonda rengi, dili, dini ne olursa olsun dünyanın tüm çocuklarına sevgiyle, saygıyla yaklaşın. Modern teknolojinin, bilgisayarın, tabletlerin, internetin, akıllı telefonların, sanal oyunların sizi esir almasına izin vermeyin. Bu da önemli tehlike. İşte birçok çocukların ne yazık ki balina gibi vesaire nasıl intihar ettiğini herhalde sizler de takip ediyorsunuz. Bu alışkanlar bizlere ayrı tehdittir. Yeni teknolojiler sizin hayatınızını kolaylaştırmak, yapmaktan mutlu olduğunuz şeylere daha fazla vakit ayırmak içindir. Aile büyüklerinizden başlayarak her alanda öğretmenlerinizin olduğunu, onlardan öğreneceğiniz lütfen aklınızdan çıkarmayın.

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